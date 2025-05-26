Файзулин о продлении контракта со Станковичем: «Спартак» колбасило. Я не вижу целостности в игре и не вижу, за счет чего команда может прибавить с ним в будущем»

Виктор Файзулин неодобрительно высказался о Деяне Станковиче.

– Есть ли яркие открытия в «Спартаке»?

– Мне нравится Барко . Я считаю его лучшим игроком РПЛ .

– Продление контракта со Станковичем выглядит логично?

– Для меня – нет. Мне не нравится, что происходило со «Спартаком». Команду колбасило в прошлом сезоне.

Я не вижу целостности в игре команде и не вижу, за счет чего «Спартак» может прибавить со Станковичем в будущем, – сказал бывший полузащитник сборной России.