Файзулин о продлении контракта со Станковичем: «Спартак» колбасило. Я не вижу целостности в игре и не вижу, за счет чего команда может прибавить с ним в будущем»
Виктор Файзулин неодобрительно высказался о Деяне Станковиче.
– Есть ли яркие открытия в «Спартаке»?
– Мне нравится Барко. Я считаю его лучшим игроком РПЛ.
– Продление контракта со Станковичем выглядит логично?
– Для меня – нет. Мне не нравится, что происходило со «Спартаком». Команду колбасило в прошлом сезоне.
Я не вижу целостности в игре команде и не вижу, за счет чего «Спартак» может прибавить со Станковичем в будущем, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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