Сперцян и Тикнизян отказали «Ноа». Армянский клуб хочет усилиться перед ЛЧ (Metaratings)

Эдуард Сперцян и Наир Тикнизян отказались переходить в «Ноа».

Желая усилиться перед Лигой чемпионов, чемпион Армении общался с представителями игроков, но хавбек «Краснодара » и защитник «Локомотива » не заинтересованы в трансферах, сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Сперцян интересен «Лидсу», а Тикнизян может перейти в «Црвену Звезду».