Сперцян и Тикнизян отказали «Ноа». Армянский клуб хочет усилиться перед ЛЧ (Metaratings)
Эдуард Сперцян и Наир Тикнизян отказались переходить в «Ноа».
Желая усилиться перед Лигой чемпионов, чемпион Армении общался с представителями игроков, но хавбек «Краснодара» и защитник «Локомотива» не заинтересованы в трансферах, сообщает Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что Сперцян интересен «Лидсу», а Тикнизян может перейти в «Црвену Звезду».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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