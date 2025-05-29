«Спартак» не рассматривает подписание Тикнизяна
«Спартак» не подпишет Наира Тикнизяна.
Ранее стало известно, что услуги защитника «Локомотива» предложили красно-белым.
По информации «РБ Спорт», «Спартак» дал понять, что не рассматривает возможность подписания 26-летнего игрока.
В текущем сезоне Мир РПЛ Тикнизян провел 23 матча и забил 2 гола. Защитник ранее заявил, что хочет покинуть «Локомотив».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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