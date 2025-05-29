«Спартак» не подпишет Наира Тикнизяна.

Ранее стало известно , что услуги защитника «Локомотива » предложили красно-белым.

По информации «РБ Спорт», «Спартак » дал понять, что не рассматривает возможность подписания 26-летнего игрока.

В текущем сезоне Мир РПЛ Тикнизян провел 23 матча и забил 2 гола. Защитник ранее заявил, что хочет покинуть «Локомотив».