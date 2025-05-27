Мостовой включил Барко, Маркиньоса, Барриоса, Лусиано, Кордобу, Сперцяна, Агкацева, Мойзеса в сборную сезона РПЛ
Александр Мостовой составил символическую сборную сезона РПЛ.
Экс-игрок «Спартака» и сборной России назвал лучших игроков сезона Мир РПЛ-2024/25.
Голкипер: Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Диего Коста («Краснодар»), Густаво Мантуан («Зенит»), Мойзес Барбоза, Виллиан Роша (оба – ЦСКА).
Полузащитники: Эсекиэль Барко, Маркиньос (оба – «Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Лусиано Гонду («Зенит»).
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал «Спартак Шоу»
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