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Мостовой включил Барко, Маркиньоса, Барриоса, Лусиано, Кордобу, Сперцяна, Агкацева, Мойзеса в сборную сезона РПЛ

Александр Мостовой составил символическую сборную сезона РПЛ.

Экс-игрок «Спартака» и сборной России назвал лучших игроков сезона Мир РПЛ-2024/25. 

Голкипер: Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Диего Коста («Краснодар»), Густаво Мантуан («Зенит»), Мойзес Барбоза, Виллиан Роша (оба – ЦСКА).

Полузащитники: Эсекиэль Барко, Маркиньос (оба – «Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Лусиано Гонду («Зенит»).

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Нет 😢Зенит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал «Спартак Шоу»
logoЭдуард Сперцян
logoВиллиан Роша
logoЦСКА
logoЗенит
logoЛусиано Гонду
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДиего Энрике Коста
logoГуставо Мантуан
logoМойзес Барбоза
logoДжон Кордоба
logoМаркиньос Коста
logoСтанислав Агкацев
logoКраснодар
logoАлександр Мостовой
logoВильмар Барриос
logoЭсекиэль Барко
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