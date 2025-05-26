Канчельскис о Сперцяне в «Лидсе»: «Хоть футбол нормальный увидит, будет в него играть. Многие не уезжают из РПЛ, чего-то боятся. А Эдуард показывает, что он не трус»

Андрей Канчельскис считает, что Эдуарду Сперцяну стоит перейти в «Лидс».

Ранее сообщалось , что английский клуб сохраняет интерес к полузащитнику «Краснодара ».

«Если у него есть предложение, пусть едет! Если Мхитарян в таком возрасте в «Интере» еще играет, то Сперцян сможет в «Лидсе » попробовать свои силы. Если он даже не будет постоянно попадать в состав, это большой шаг вперед в карьере. Хоть футбол нормальный увидит, будет в него играть.

Надо уезжать и говорить спасибо, что есть интерес. Мы должны приветствовать это и радоваться за игрока. Потому что многие не уезжают из российского чемпионата, чего-то боятся. А Сперцян показывает, что он не трус. А другие не хотят бороться, доказывать. А он может шаг вперед сделать», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.