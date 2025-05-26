Канчельскис о Сперцяне в «Лидсе»: «Хоть футбол нормальный увидит, будет в него играть. Многие не уезжают из РПЛ, чего-то боятся. А Эдуард показывает, что он не трус»
Андрей Канчельскис считает, что Эдуарду Сперцяну стоит перейти в «Лидс».
Ранее сообщалось, что английский клуб сохраняет интерес к полузащитнику «Краснодара».
«Если у него есть предложение, пусть едет! Если Мхитарян в таком возрасте в «Интере» еще играет, то Сперцян сможет в «Лидсе» попробовать свои силы. Если он даже не будет постоянно попадать в состав, это большой шаг вперед в карьере. Хоть футбол нормальный увидит, будет в него играть.
Надо уезжать и говорить спасибо, что есть интерес. Мы должны приветствовать это и радоваться за игрока. Потому что многие не уезжают из российского чемпионата, чего-то боятся. А Сперцян показывает, что он не трус. А другие не хотят бороться, доказывать. А он может шаг вперед сделать», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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