Переговоры о переходе Тикнизяна в «Црвену Звезду» из «Локомотива» – на финальной стадии («Mash на спорте»)

Наир Тикнизян близок к переходу в чемпионат Сербии.

Переговоры о трансфере защитника «Локомотива » в «Црвену Звезду » находятся на финальной стадии, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Отмечается, что предложений от клубов Мир РПЛ не поступало. Семья футболиста готова на скорый переезд и во всем поддерживает Наира .

Ранее сообщалось , что московский клуб хочет получить 2 миллиона евро за трансфер 26-летнего игрока.