Переговоры о переходе Тикнизяна в «Црвену Звезду» из «Локомотива» – на финальной стадии («Mash на спорте»)
Наир Тикнизян близок к переходу в чемпионат Сербии.
Переговоры о трансфере защитника «Локомотива» в «Црвену Звезду» находятся на финальной стадии, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».
Отмечается, что предложений от клубов Мир РПЛ не поступало. Семья футболиста готова на скорый переезд и во всем поддерживает Наира.
Ранее сообщалось, что московский клуб хочет получить 2 миллиона евро за трансфер 26-летнего игрока.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?72097 голосов
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости