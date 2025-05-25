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«Лидс» сохраняет интерес с Сперцяну. Команда вернулась в АПЛ («СЭ»)

Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации «Спорт-экспресса», капитан «Краснодара» интересует «Лидс», который вернулся в АПЛ по итогам сезона.

Главный тренер «Лидса» – немец Даниэль Фарке, который недолго работал в «Краснодаре» в 2022-м.

Напомним, зимой уже сообщалось об интересе «Лидса» к Сперцяну.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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