Анчелотти о работе со сборной Бразилии: «Возглавлять лучшую команду в мире – большая честь для меня. Передо мной стоит серьезная задача – чтобы Бразилия снова стала чемпионом»

Карло Анчелотти высказался о работе со сборной Бразилии.

Итальянский специалист возглавил команду после ухода из «Реала».

Сборная Бразилии является самой титулованной командой в истории чемпионатов мира по футболу (5 побед – 1958, 1962, 1970, 1994, 2002).

«Возглавлять лучшую команду в мире – это большая честь для меня и предмет гордости. Передо мной стоит серьезная задача – работать над тем, чтобы Бразилия снова стала чемпионом.

Мы пойдем вперед вместе. Нам нужны все», – говорится в сообщении Анчелотти в соцсетях.