Анчелотти о работе со сборной Бразилии: «Возглавлять лучшую команду в мире – большая честь для меня. Передо мной стоит серьезная задача – чтобы Бразилия снова стала чемпионом»
Карло Анчелотти высказался о работе со сборной Бразилии.
Итальянский специалист возглавил команду после ухода из «Реала».
Сборная Бразилии является самой титулованной командой в истории чемпионатов мира по футболу (5 побед – 1958, 1962, 1970, 1994, 2002).
«Возглавлять лучшую команду в мире – это большая честь для меня и предмет гордости. Передо мной стоит серьезная задача – работать над тем, чтобы Бразилия снова стала чемпионом.
Мы пойдем вперед вместе. Нам нужны все», – говорится в сообщении Анчелотти в соцсетях.
Кто выиграет Лигу конференций?3631 голос
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсети Карло Анчелотти
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