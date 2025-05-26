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  • Карло Анчелотти: «Очень надеюсь, что Бразилия снова станет чемпионом. У меня всегда были особые отношения с этой страной. Постараюсь выполнить работу на высшем уровне»
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Карло Анчелотти: «Очень надеюсь, что Бразилия снова станет чемпионом. У меня всегда были особые отношения с этой страной. Постараюсь выполнить работу на высшем уровне»

Карло Анчелотти высказался о назначении главным тренером сборной Бразилии.

«Я очень надеюсь, что Бразилия снова станет чемпионом. Меня встретили с большой теплотой, и мы собираемся проделать очень ответственную работу.

Я хочу поблагодарить CBF (Бразильскую конфедерацию футбола – Спортс’’) и «Реал» за предоставленную мне возможность работать в Бразилии. У меня всегда были особые отношения с этой страной. Я постараюсь выполнить работу на высшем уровне.

Моя связь [с Бразилией] возникла очень давно, в 1980-х годах. Я тренировал более 34 игроков из Бразилии. Роналдо, Ривалдо, Кака... Очень многих. Не могу не упомянуть последних из них, таких как Родриго и Эндрик.

Я побывал почти во всех городах мира, но не был в Рио. Я хочу насладиться этим городом», – сказал Анчелотти на своей первой пресс-конференции в новой роли.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoСборная Бразилии по футболу
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