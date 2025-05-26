Карло Анчелотти: «Очень надеюсь, что Бразилия снова станет чемпионом. У меня всегда были особые отношения с этой страной. Постараюсь выполнить работу на высшем уровне»

Карло Анчелотти высказался о назначении главным тренером сборной Бразилии.

«Я очень надеюсь, что Бразилия снова станет чемпионом. Меня встретили с большой теплотой, и мы собираемся проделать очень ответственную работу.

Я хочу поблагодарить CBF (Бразильскую конфедерацию футбола – Спортс’’) и «Реал » за предоставленную мне возможность работать в Бразилии. У меня всегда были особые отношения с этой страной. Я постараюсь выполнить работу на высшем уровне.

Моя связь [с Бразилией] возникла очень давно, в 1980-х годах. Я тренировал более 34 игроков из Бразилии. Роналдо, Ривалдо , Кака ... Очень многих. Не могу не упомянуть последних из них, таких как Родриго и Эндрик.

Я побывал почти во всех городах мира, но не был в Рио. Я хочу насладиться этим городом», – сказал Анчелотти на своей первой пресс-конференции в новой роли.