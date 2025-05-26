Анчелотти о невызове Неймара в сборную Бразилии: «У него недавно была травма, но мы рассчитываем на него. Все знают, что он очень важный игрок и всегда им будет»

Карло Анчелотти объяснил, почему не вызвал Неймара в сборную Бразилии.

33-летний нападающий «Сантоса » не попал в заявку на матчи с Эквадором и Парагваем в квалификации ЧМ-2026.

«Как я уже сказал, я старался выбирать игроков, которые находятся в хорошей форме. Недавно у Неймара была травма. Все знают, что он очень важный игрок и всегда им будет.

В настоящее время у нас много игроков, которые страдают от травм и не могут быть вызваны в сборную, как, например, Неймар, то же самое можно сказать о Родриго , Габриэле , Жоэлинтоне, Милитао . Я хочу сказать, что в Бразилии много талантливых игроков.

В случае с Неймаром мы рассчитываем на него. Бразилия рассчитывает на него. Он вернулся в Бразилию, чтобы играть и хорошо подготовиться к чемпионату мира. Я разговаривал с ним сегодня утром, чтобы объяснить [свое решение]. Он полностью согласен. Именно так мы и продолжаем действовать», – сказал главный тренер сборной Бразилии.