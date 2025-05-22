Данило об Анчелотти в Бразилии: «Он вернет нам утраченную радость, надеюсь. Мы переживаем трудный и позорный момент»
Данило рад назначению Карло Анчелотти в сборную Бразилии.
«Это тренер, который не нуждается в представлении – его история говорит сама за себя. Думаю, его назначение – это демонстрация того уважения, которого может достичь бразильский футбол как внутри страны, так и за ее пределами.
Анчелотти – важное имя, на которое мы можем равняться и которое будет с нами в этой битве. Надеюсь, он сможет принести свой опыт, будет чувствовать себя комфортно в сборной Бразилии, будет тепло принят нашим народом и вернет нам ту радость, которую мы утратили.
Мы переживаем трудный и позорный момент на уровне руководства и во многих других аспектах. Мы должны серьезно задуматься и полностью переосмыслить все, что происходит», – сказал бывший защитник «Реала» и «Ман Сити», ныне выступающий за «Фламенго».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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