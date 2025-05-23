Анчелотти о работе с Бразилией: «Я рад, что не предаю «Реал» ради другого клуба. Я присоединяюсь к сборной с самой богатой историей, ЧМ – большой вызов»

Карло Анчелотти заявил, что не хотел предавать «Реал», перейдя в другой клуб.

– Какое вы испытываете чувство, уходя из «Реала» в сборную Бразилии?

– Ощущение очень приятное, даже очень.

Я невероятно рад, что не предаю «Реал Мадрид » ради другого клуба и присоединяюсь к национальной команде с самой богатой историей, пятикратному чемпиону. Это большой вызов, но меня радует возможность подготовиться к чемпионату мира вместе с Бразилией.

– Когда вы покинете Бразилию... Хотели бы вы вернуться в Мадрид?

– Этого я не знаю (улыбается). Мне не хочется тренировать другой клуб после «Реала», или не хотелось. Я это озвучил и придерживаюсь этого мнения.

В будущем... Я не знаю. Но самое главное, чтобы в «Реале» все было хорошо, – сказал Анчелотти .