Анчелотти о работе с Бразилией: «Я рад, что не предаю «Реал» ради другого клуба. Я присоединяюсь к сборной с самой богатой историей, ЧМ – большой вызов»
Карло Анчелотти заявил, что не хотел предавать «Реал», перейдя в другой клуб.
– Какое вы испытываете чувство, уходя из «Реала» в сборную Бразилии?
– Ощущение очень приятное, даже очень.
Я невероятно рад, что не предаю «Реал Мадрид» ради другого клуба и присоединяюсь к национальной команде с самой богатой историей, пятикратному чемпиону. Это большой вызов, но меня радует возможность подготовиться к чемпионату мира вместе с Бразилией.
– Когда вы покинете Бразилию... Хотели бы вы вернуться в Мадрид?
– Этого я не знаю (улыбается). Мне не хочется тренировать другой клуб после «Реала», или не хотелось. Я это озвучил и придерживаюсь этого мнения.
В будущем... Я не знаю. Но самое главное, чтобы в «Реале» все было хорошо, – сказал Анчелотти.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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