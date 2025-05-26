Агент Станковича: «Спартак» показал большое доверие и поддержку. Деян счастлив, следующий сезон будет очень успешным»

Агент Деяна Станковича поблагодарил «Спартак» за доверие.

46-летний тренер из Сербии и «Спартак» продлили контракт до 2027 года.

Московский клуб в сезоне-2024/25 занял 4-е место в Мир РПЛ и не попал в суперфинал Фонбет Кубка России.

«Первый сезон Деяна в «Спартаке» был хорошим для того, чтобы показать себя болельщикам команды, руководству, всем в России.

Все увидели его профессионализм, его обязательность, его настоящие эмоции и страсть, увидели, какой он есть. То, как он видит футбол, как он видит развитие команды, и то будущее, которое они связывают с ним. Деян видит свое будущее со «Спартаком».

Что касается переговоров, это было реально быстро. Это показало большое доверие и поддержку внутри клуба. Я хотел бы сказать большое спасибо за такое отношение спортивному директору Франсису Кахигао и каждому в клубе.

Деян искренне счастлив, и я уверен, что следующий сезон будет очень успешным для «Спартака». Уверен, что Деян будет делать классные вещи в клубе, как и сам клуб. Это отличный тренер для «Спартака », – сказал агент Дарко Ристич.