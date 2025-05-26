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Мор о Станковиче: «Он возвращает спартаковский дух в команду. Через год мы будем обсуждать, как «Спартак» хорошо выступил, если кого-то приобретут, и сильнейшие игроки останутся»

Эдуард Мор заявил, что Деян Станкович возвращает в клуб спартаковский дух.

В воскресенье «Спартак» объявил о продлении контракта со Станковичем до лета 2027 года. Под руководством тренера красно‑белые заняли 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ по итогам сезона‑2024/25.

«На самом деле я переживал, что контракт могут не продлить. Я понимаю, что хотелось бы большего, но я вижу, что «Спартак» при нем смотрится лучше, есть потенциал.

Была семиматчевая серия из побед. Да, где‑то Станкович перебарщивал с тактикой, которую команда не всегда воспринимала. Костяк команды сложился, у него есть авторитет среди футболистов – это самое главное. Они его слушают и верят, болельщики любят.

Он возвращает в команду спартаковский дух. Если сильнейшие футболисты останутся, а еще кого‑то приобретут, то мы через год будем обсуждать, как «Спартак» хорошо выступил», – заявил бывший футболист красно-белых.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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