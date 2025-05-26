Орещук о новом контракте «Спартака» и Станковича: «Я только за. На одного конкурента меньше. Я армеец!»

Роман Орещук рад продлению контракта между Деяном Станковичем и «Спартаком».

Красно-белые заключили новое соглашение с тренером до 2027 года.

«Поддерживаю продление контракта со Станковичем . Чем меньше «Спартак » будет выигрывать и становиться чемпионом, тем больше я буду рад. Я армеец!

На одного конкурента меньше. Я только за», — сказал экс-форвард ЦСКА, а ныне футбольный агент.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ «Спартак» под руководством Станковича занял 4-е место.