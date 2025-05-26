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Орещук о новом контракте «Спартака» и Станковича: «Я только за. На одного конкурента меньше. Я армеец!»

Роман Орещук рад продлению контракта между Деяном Станковичем и «Спартаком».

Красно-белые заключили новое соглашение с тренером до 2027 года.

«Поддерживаю продление контракта со Станковичем. Чем меньше «Спартак» будет выигрывать и становиться чемпионом, тем больше я буду рад. Я армеец!

На одного конкурента меньше. Я только за», — сказал экс-форвард ЦСКА, а ныне футбольный агент.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ «Спартак» под руководством Станковича занял 4-е место.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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