Орещук о новом контракте «Спартака» и Станковича: «Я только за. На одного конкурента меньше. Я армеец!»
Роман Орещук рад продлению контракта между Деяном Станковичем и «Спартаком».
Красно-белые заключили новое соглашение с тренером до 2027 года.
«Поддерживаю продление контракта со Станковичем. Чем меньше «Спартак» будет выигрывать и становиться чемпионом, тем больше я буду рад. Я армеец!
На одного конкурента меньше. Я только за», — сказал экс-форвард ЦСКА, а ныне футбольный агент.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ «Спартак» под руководством Станковича занял 4-е место.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57633 голоса
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости