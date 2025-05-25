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  • Байдачный про Станковича: «У нас преклонение перед иностранцами. Он из Сербии, когда они что-то выигрывали? Россия их 4:0 обыгрывала, откуда там взяться хорошим тренерам?»
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Байдачный про Станковича: «У нас преклонение перед иностранцами. Он из Сербии, когда они что-то выигрывали? Россия их 4:0 обыгрывала, откуда там взяться хорошим тренерам?»

Байдачный хочет, чтобы «Спартак» уволил Станковича и взял российского тренера.

Сегодня московский клуб и главный тренер Деян Станкович продлили контракт до лета 2027 года.

«Спартак» потратил 40 миллионов на покупку игроков, а «Ростов», который обыграл их в Кубке, не потратил ничего. Я хочу задать вопрос о расходовании средств «Спартаком», качестве игры и политике клуба. Все это в «Спартаке» неправильно.

У красно-белых раньше были наши тренеры, с которыми клуб выигрывал. У нас и сейчас есть талантливые тренеры, но им надо доверять, а не снимать через три месяца.

У нас все время какое-то преклонение перед иностранцами, дают им шансы. Вот Станкович из Сербии. Напомните, когда Сербия что-то выигрывала? Сборная России эту Сербию 4:0 обыгрывала. Откуда там взяться хорошим тренерам?

Российские тренеры справились бы в «Спартаке» не хуже Станковича. Можно дать снова поработать Аленичеву. Надо только доверять, все будет нормально.

У нас хорошие тренерские курсы. В «Спартаке» было много людей высокого класса. Если тратить деньги, то только на своих», – сказал бывший нападающий московского «Динамо», сборной СССР и экс-тренер российских клубов Анатолий Байдачный.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoДеян Станкович
logoАнатолий Байдачный
logoДмитрий Аленичев
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
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