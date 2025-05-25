  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Станкович о продлении контракта: «Защищать «Спартак» – огромная честь. Этот год стал уроком, мы не повторим ошибок. У нас нет времени на сожаления, мы должны биться»
72

Станкович о продлении контракта: «Защищать «Спартак» – огромная честь. Этот год стал уроком, мы не повторим ошибок. У нас нет времени на сожаления, мы должны биться»

Деян Станкович высказался о продлении контракта со «Спартаком».

Клуб объявил о продлении соглашения с главным тренером на год, до лета 2027 года.  

«Всем здравствуйте!

Когда я приехал, я знал, что «Спартак» – это великий клуб. Находясь здесь год, я понял гораздо больше: насколько важен «Спартак» для каждого из вас.

Сейчас я могу с уверенностью сказать «для каждого из НАС». Защищать этот клуб, находясь внутри – огромная честь. Быть утвержденным в качестве тренера на следующий год – это большая честь для меня, моего штаба, моей семьи.

В этом году я отдал все силы, но этого оказалось недостаточно. Мы недовольны тем, как все прошло, все могло быть лучше. Мы понимаем, что должны были дать больше. Почему? Чтобы соответствовать истории клуба: игрокам, тренерам, которые написали историю «Спартака». Мы все должны отдавать больше.

Этот год во многом стал уроком, и я уверен, что мы не повторим ошибок, мы постараемся быть лучше – я сам, команда, все мы. Чтобы в конечном итоге подарить радость вам, всем, кто любит «Спартак», всем для кого «Спартак» – это жизнь. Я постараюсь сделать все, что в моих силах.

Я благодарю вас за поддержку в этом сезоне, она была невероятной. И мне жаль, что я не принес вам больше радости. Клуб проявил доверие ко мне, клуб показал силу и дал мне возможность быть здесь. Я обещаю бороться до конца.

У нас нет времени на сожаления, мы должны биться. Вперед, «Спартак»! Не отступать!» – сказал главный тренер красно-белых.

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?43098 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» продлил контракт со Станковичем до 2027 года
186сегодня, 11:34
Станкович о «Спартаке»: «Стакан наполовину полон, не тот случай, когда нужно все отбросить. Происходящее на поле не отражает цифр, с «Ростовом» наиграли на 4 гола, но проиграли»
63вчера, 21:59
Корнеев о Станковиче: «Полный тренерский провал. Нужно уметь руководить командой, а не в соплях бегать по полю. Назовите хоть одного игрока, который прибавил при нем»
95вчера, 20:45
Станкович о неудачах «Спартака»: «Дело в психологии. Абстрактный пример: видим классного игрока, покупаем, но характер нельзя купить. Будем принимать решения, о которых скоро узнаете»
40вчера, 18:25
Станкович о «Спартаке»: «Жаль, что не удалось добиться целей. Хочу трансформировать неуспех этого сезона в правильную спортивную злость. Мы показали, что способны на многое»
51вчера, 16:14
Главные новости
Семак про Глушенкова: «Недопониманий нет, ерунда. Я вообще не понимаю, что это за разговоры, не второй и не третий раз появляется»
54 минуты назад
Салах не обошел Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу». Килиан выиграет приз, если Левандовски или Ретеги не забьют 6 мячей
1414 минут назад
Пеп о выходе «Ман Сити» в ЛЧ: «Из-за препятствий это сродни титулу. Мы финишировали 3-ми, но с огромным отставанием от «Ливерпуля» – следующий сезон проведем лучше»
514 минут назад
Тренту аплодировали на награждении «Ливерпуля», он поцеловал эмблему клуба. Воспитанник уходит свободным агентом
3126 минут назадФото
«Ливерпулю» вручили чемпионский кубок за победу в АПЛ-2024/25
1329 минут назадФото
Линделеф, Эриксен и Эванс покинут «МЮ» свободными агентами. Они попрощались с фанатами после матча с «Астон Виллой»
933 минуты назад
Аморим на «Олд Траффорд» извинился перед фанатами «МЮ»: «Знаю, что вы разочарованы мной и командой, но после катастрофического сезона наступят хорошие дни»
4038 минут назадФото
Салах повторил рекорд Ширера и Коула по «гол+пас» за сезон в АПЛ. У вингера «Ливерпуля» 47 (29+18) очков в 38 матчах
1949 минут назад
Игроки «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» устроили чемпионские коридоры друг другу. «Красные» выиграли АПЛ, «орлы» – Кубок Англии
1952 минуты назадФото
Салах стал лучшим бомбардиром, ассистентом и игроком сезона в АПЛ – это первый случай в истории
90сегодня, 17:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Риека» стала чемпионом Хорватии во 2-й раз в истории и прервала серию из 7 титулов «Динамо» Загреб
2 минуты назад
«Ливерпуль» опередил «МЮ» на 42 очка – это самый большой разрыв между командами по итогам сезона АПЛ в истории
711 минут назад
«Атлетик» – «Барселона». Ямаль, Рафинья и Левандовски в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1817 минут назад
«Венеция» – «Ювентус». Туринцы выйдут в ЛЧ при победе. Коло-Муани играет. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
2117 минут назад
У «Ливерпуля» ни одной победы после чемпионства – 2 ничьих, 2 поражения
943 минуты назад
Райя из «Арсенала» и Зельс из «Ноттингема» – лучшие вратари АПЛ по сухим матчам. У обоих по 13 игр на ноль в сезоне
857 минут назад
«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью – 1:1. Салах и Сарр забили, Гравенберха удалили на 68-й
20сегодня, 17:00
«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» на выезде (2:1) и стал вторым в АПЛ. Эдегор и Тирни забили
3сегодня, 16:56
Холанд забил впервые после травмы – с пенальти «Фулхэму». У форварда «Ман Сити» 31 гол за 44 игры в сезоне
сегодня, 16:49
Гравенберх сбил Камаду у центрального круга. Судья удалил хавбека «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас» за лишение явной возможности забить гол
7сегодня, 16:39Фото