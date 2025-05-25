Станкович о продлении контракта: «Защищать «Спартак» – огромная честь. Этот год стал уроком, мы не повторим ошибок. У нас нет времени на сожаления, мы должны биться»

Деян Станкович высказался о продлении контракта со «Спартаком».

Клуб объявил о продлении соглашения с главным тренером на год, до лета 2027 года.

«Всем здравствуйте!

Когда я приехал, я знал, что «Спартак» – это великий клуб. Находясь здесь год, я понял гораздо больше: насколько важен «Спартак» для каждого из вас.

Сейчас я могу с уверенностью сказать «для каждого из НАС». Защищать этот клуб, находясь внутри – огромная честь. Быть утвержденным в качестве тренера на следующий год – это большая честь для меня, моего штаба, моей семьи.

В этом году я отдал все силы, но этого оказалось недостаточно. Мы недовольны тем, как все прошло, все могло быть лучше. Мы понимаем, что должны были дать больше. Почему? Чтобы соответствовать истории клуба: игрокам, тренерам, которые написали историю «Спартака». Мы все должны отдавать больше.

Этот год во многом стал уроком, и я уверен, что мы не повторим ошибок, мы постараемся быть лучше – я сам, команда, все мы. Чтобы в конечном итоге подарить радость вам, всем, кто любит «Спартак», всем для кого «Спартак» – это жизнь. Я постараюсь сделать все, что в моих силах.

Я благодарю вас за поддержку в этом сезоне, она была невероятной. И мне жаль, что я не принес вам больше радости. Клуб проявил доверие ко мне, клуб показал силу и дал мне возможность быть здесь. Я обещаю бороться до конца.

У нас нет времени на сожаления, мы должны биться. Вперед, «Спартак»! Не отступать!» – сказал главный тренер красно-белых.