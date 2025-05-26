  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» не купит Дьокереша. Форвард «Спортинга» не хочет этого перехода, клуб выбрал Кунью из «Вулвс» (Флориан Плеттенберг)
54

«МЮ» не купит Дьокереша. Форвард «Спортинга» не хочет этого перехода, клуб выбрал Кунью из «Вулвс» (Флориан Плеттенберг)

«Манчестер Юнайтед» не подпишет Виктора Дьокереша.

Как утверждает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, трансфер 26-летнего форварда «Спортинга» и сборной Швеции в «МЮ» практически исключен.

Переход в «Юнайтед» не является целью Дьокереша на данный момент, а сам клуб решил вместо него подписать Матеуса Кунью из «Вулверхэмптона».

Виктор забил 39 голов в 33 матчах чемпионата Португалии и стал лучшим бомбардиром лиги второй год подряд. Его подробная статистика – здесь.

Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» в сезоне-2024/25 – форвард «Реала» забил 31 гол. Дьокереш – 2-й, Салах – 3-й, Левандовски – 4-й, Кейн – 5-й, Холанд – 8-й

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57640 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
logoМанчестер Юнайтед
logoВиктор Дьокереш
logoВулверхэмптон
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoМатеус Кунья
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кунья и «МЮ» подпишут контракт по схеме «5+1». «Вулвс» получат 62,5 млн фунтов несколькими платежами
29сегодня, 08:12
«МЮ» хочет купить Дьокереша после Куньи. У «ПСЖ» был интерес к форварду, но Энрике не хочет усиления этой позиции (L’Équipe)
5220 мая, 16:16
«МЮ» не может договориться с Дьокерешем. Форвард «Спортинга» еще не согласился на переход (Флориан Плеттенберг)
4629 апреля, 14:42
Делап – основной кандидат «МЮ» на позицию центрфорварда. Игрок «Ипсвича» будет доступен за 40 млн фунтов, если клуб вылетит из АПЛ
457 апреля, 12:42
Дьокереш вряд ли перейдет в «МЮ». Форвард хочет в клуб из ЛЧ, а манкунианцы не намерены вкладываться в игрока, которому будет 27 летом (The Athletic)
4113 февраля, 20:45
Главные новости
У Ямаля самый высокий средний балл от WhoScored в топ-лигах Европы. Мбаппе – 2-й, Кейн – 4-й
315 минут назад
«Барселона» и Касадо обсуждают продление контракта до 2030 года
17 минут назад
Жозе Моуринью: «У меня 2 финала еврокубков за 7 лет. Иначе говоря, у меня за 7 лет больше еврокубковых финалов, чем у турецкого футбола – за всю историю»
1627 минут назад
Семак о «Зените»: «Серия чемпионств не может продолжаться бесконечно. Поражения – часть работы. Переживания от неудачи есть, но это спорт»
736 минут назад
Подозреваемый в наезде во время парада «Ливерпуля» – 53-летний белый местный житель
1246 минут назад
Роналду после завершения сезона в Саудовской Аравии: «Эта глава окончена. История все еще пишется»
2956 минут назад
«Хайденхайм» остался в Бундеслиге, обыграв «Эльферсберг» в ответном переходном матче. Сиенза забил на 90+5 победный гол
12сегодня, 20:35
Бруну создал 91 момент в АПЛ – больше всех. Доку стал лучшим по обводкам, Кайседо – по возвратам мяча
14сегодня, 20:27
Де ла Фуэнте о «Золотом мяче» для Ямаля: «Не знаю, когда Ламин выиграет его, но он обязательно выиграет... И даже сделает это снова. Самое главное, что он работает и совершенствуется»
8сегодня, 20:24
«Аль-Наср» стал 3-м в саудовской лиге – это худший результат при Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата
66сегодня, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Джеррард о том, что не бил пенальти в финале ЛЧ-2005: «Я чуть было не наложил в штаны, пока ждал своей очереди. Я не хотел, чтобы вся слава досталась мне, и не стал бы ничего менять»
131 минуту назад
Трент заплакал во время парада «Ливерпуля». Собослаи и Салах утешали защитника, покидающего клуб
3сегодня, 20:40
Бартон отредактировал твит о ДТП на параде «Ливерпуля». Изначально он написал: «Все мы знаем, что это было»
8сегодня, 20:40
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Фатеху», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Дамак», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Кадисию» Обамеянга
10сегодня, 20:12
Анчелотти о невызове Неймара в сборную Бразилии: «У него недавно была травма, но мы рассчитываем на него. Все знают, что он очень важный игрок и всегда им будет»
4сегодня, 20:08
Гурцкая о «Ростове»: «Слухи о том, что руководство покидает клуб, сильно преувеличены. Губернатор области понял, что сейчас отдать команду в другие руки рискованно со спортивной точки зрения»
9сегодня, 19:48
Личка, Федотов, Тихонов или Артига могут возглавить «Торпедо» в случае отставки Кононова. Клуб вышел в РПЛ (Metaratings)
12сегодня, 19:28
Гурцкая о Вильягре: «Не выходит на поле, не тренируется с командой. Я даже не слышал, чтобы привозили такого игрока. Как будто оба трансфера ЦСКА – в молоко. Потратить 8 млн и не усилиться...»
26сегодня, 18:38
Тен Хаг о «Байере»: «Хочу побеждать за счет доминирующего, привлекательного футбола»
15сегодня, 18:27
32-летний Брызгалов завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Факела»
11сегодня, 18:24