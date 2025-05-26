«МЮ» не купит Дьокереша. Форвард «Спортинга» не хочет этого перехода, клуб выбрал Кунью из «Вулвс» (Флориан Плеттенберг)

«Манчестер Юнайтед» не подпишет Виктора Дьокереша.

Как утверждает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, трансфер 26-летнего форварда «Спортинга » и сборной Швеции в «МЮ » практически исключен.

Переход в «Юнайтед» не является целью Дьокереша на данный момент, а сам клуб решил вместо него подписать Матеуса Кунью из «Вулверхэмптона ».

Виктор забил 39 голов в 33 матчах чемпионата Португалии и стал лучшим бомбардиром лиги второй год подряд. Его подробная статистика – здесь .

Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» в сезоне-2024/25 – форвард «Реала» забил 31 гол. Дьокереш – 2-й, Салах – 3-й, Левандовски – 4-й, Кейн – 5-й, Холанд – 8-й