«МЮ» не купит Дьокереша. Форвард «Спортинга» не хочет этого перехода, клуб выбрал Кунью из «Вулвс» (Флориан Плеттенберг)
«Манчестер Юнайтед» не подпишет Виктора Дьокереша.
Как утверждает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, трансфер 26-летнего форварда «Спортинга» и сборной Швеции в «МЮ» практически исключен.
Переход в «Юнайтед» не является целью Дьокереша на данный момент, а сам клуб решил вместо него подписать Матеуса Кунью из «Вулверхэмптона».
Виктор забил 39 голов в 33 матчах чемпионата Португалии и стал лучшим бомбардиром лиги второй год подряд. Его подробная статистика – здесь.
Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» в сезоне-2024/25 – форвард «Реала» забил 31 гол. Дьокереш – 2-й, Салах – 3-й, Левандовски – 4-й, Кейн – 5-й, Холанд – 8-й
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57640 голосов
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости