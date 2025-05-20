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«МЮ» хочет купить Дьокереша после Куньи. У «ПСЖ» был интерес к форварду, но Энрике не хочет усиления этой позиции (L’Équipe)

«Манчестер Юнайтед» может подписать Виктора Дьокереша.

После трансфера Матеуса Куньи у «Вулверхэмптона» за 62,5 млн фунтов «МЮ» сосредоточится на покупке шведа.

Руководители «Юнайтед» уже несколько недель работают над приобретением Дьокереша, и после завтрашнего финала Лиги Европы клуб ускорит свое движение в этом направлении. Главный тренер Рубен Аморим хорошо знаком с футболистом по работе в «Спортинге».

L’Équipe утверждает, что представители команды из Манчестера предпринимают наиболее конкретные шаги из всех топ-клубов Европы.

Что касается «ПСЖ», то советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш поддерживал контакт с окружением Дьокереша, однако тренер французской команды Лучи Энрике не хочет усиления позиции центрального нападающего, тем более если речь идет о дорогом футболисте.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» лидирует в борьбе за Виктора, лондонцы якобы предлагают форварду «Спортинга» 7 млн фунтов в год.

26-летний нападающий сборной Швеции второй год подряд стал чемпионом и лучшим бомбардиром чемпионата Португалии. Он забил 39 голов в 33 матчах, его подробная статистика – здесь.

Гонка за «Золотую бутсу»: Дьокереш выше Мбаппе. Но лишь на полбалла!

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: L’Équipe
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