Кунья и «МЮ» подпишут контракт по схеме «5+1». «Вулвс» получат 62,5 млн фунтов несколькими платежами
Матеус Кунья переходит в «МЮ».
Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил устную договоренность между «Манчестер Юнайтед» и нападающим «Вулверхэмптона». Кунья подпишет контракт до 2030 года с опцией продления до 2031-го.
Также сообщается, что «МЮ» заплатит за трансфер Куньи 62,5 млн фунтов несколькими траншами. Официальное оформления сделки планируется на следующей неделе.
В сезоне-2024/25 Кунья провел 33 матча в АПЛ, отметившись 15 голами и 6 ассистами. Подробная статистика 25-летнего бразильца доступна здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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