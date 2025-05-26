Кунья и «МЮ» подпишут контракт по схеме «5+1». «Вулвс» получат 62,5 млн фунтов несколькими платежами

Матеус Кунья переходит в «МЮ».

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил устную договоренность между «Манчестер Юнайтед » и нападающим «Вулверхэмптона ». Кунья подпишет контракт до 2030 года с опцией продления до 2031-го.

Также сообщается, что «МЮ» заплатит за трансфер Куньи 62,5 млн фунтов несколькими траншами. Официальное оформления сделки планируется на следующей неделе.

В сезоне-2024/25 Кунья провел 33 матча в АПЛ, отметившись 15 голами и 6 ассистами. Подробная статистика 25-летнего бразильца доступна здесь .