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Дьокереш вряд ли перейдет в «МЮ». Форвард хочет в клуб из ЛЧ, а манкунианцы не намерены вкладываться в игрока, которому будет 27 летом (The Athletic)

Виктор Дьокереш не заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед».

Как пишет The Athletic, считается маловероятным, что нападающий «Спортинга» последует за Рубеном Аморимом на «Олд Траффорд».

Игрок хочет присоединиться к команде, выступающей в Лиги чемпионов. И хотя это возможно для «Юнайтед» в случае победы в Лиге Европы, ожидается, что шведу поступят более привлекательные предложения.

Отступные в контракте Дьокереша составляют 100 млн евро, но ожидается, что «Спортинг» открыт для его продажи за 70 млн евро.

Вместе с тем отмечается, что «Манчестер Юнайтед» вряд ли захочет вкладывать такие деньги в игрока, которому в июне исполнится 27 лет. Стратегия клуба заключается в инвестировании в более молодых футболистов. 

В этом сезоне форвард провел 20 матчей в чемпионате Португалии, забив 22 гола и сделав 3 ассиста. Всего на его счету 77 голов в 85 играх за «Спортинг». Подробная статистика доступна здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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