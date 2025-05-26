Медведев о том, почему Дзюба его любимый игрок: «Он настоящий бомбардир и преданный футболу человек. Артем не только любит выигрывать, но и ненавидит проигрывать»

Александр Медведев рассказал, почему считает Артема Дзюбу любимым футболистом.

— Насколько я знаю, Лунев и Дзюба — ваши любимые футболисты. Почему так?

— Про Лунева так не могу сказать, а что касается Дзюбы, то он настоящий бомбардир и преданный футболу человек.

Он не только любит выигрывать, но и ненавидит проигрывать, что и позволило нам вместе с ним взять несколько титулов, — сказал председатель правления «Зенита ».

В 22 матчах прошедшего сезона Мир РПЛ за «Акрон » на счету 36-летнего форварда 9 голов и 5 ассистов.

Дзюба повторил рекорд Лоськова, набрав 255-е очко в чемпионате России