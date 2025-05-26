  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Медведев о том, почему Дзюба его любимый игрок: «Он настоящий бомбардир и преданный футболу человек. Артем не только любит выигрывать, но и ненавидит проигрывать»
12

Медведев о том, почему Дзюба его любимый игрок: «Он настоящий бомбардир и преданный футболу человек. Артем не только любит выигрывать, но и ненавидит проигрывать»

Александр Медведев рассказал, почему считает Артема Дзюбу любимым футболистом.

— Насколько я знаю, Лунев и Дзюба — ваши любимые футболисты. Почему так?

— Про Лунева так не могу сказать, а что касается Дзюбы, то он настоящий бомбардир и преданный футболу человек. 

Он не только любит выигрывать, но и ненавидит проигрывать, что и позволило нам вместе с ним взять несколько титулов, — сказал председатель правления «Зенита».

В 22 матчах прошедшего сезона Мир РПЛ за «Акрон» на счету 36-летнего форварда 9 голов и 5 ассистов.

Дзюба повторил рекорд Лоськова, набрав 255-е очко в чемпионате России

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57632 голоса
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoАртем Дзюба
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Медведев
logoАкрон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Блогер Тарасов вызвал Дзюбу: «Ты сказал, что мой бой с Дациком – позорный. Покажи, что такое не позор»
25вчера, 10:50
Кордоба – лучший игрок сезона РПЛ по версии Спортса’‘. Агкацев – 2-й, Батраков – 3-й, Барко – 4-й, Мойзес – 5-й, Угальде – 12-й, Сперцян – 18-й, Дзюба – 19-й, Глушенков – 21-й
145вчера, 08:54
Слуцкий о Дзюбе: «Приди он в «Крылья», «Факел», «Пари НН» или «Оренбург» – на месте «Акрона» была бы эта команда»
1024 мая, 17:10
Главные новости
У Ямаля самый высокий средний балл от WhoScored в топ-лигах Европы. Мбаппе – 2-й, Кейн – 4-й
314 минут назад
«Барселона» и Касадо обсуждают продление контракта до 2030 года
16 минут назад
Жозе Моуринью: «У меня 2 финала еврокубков за 7 лет. Иначе говоря, у меня за 7 лет больше еврокубковых финалов, чем у турецкого футбола – за всю историю»
1626 минут назад
Семак о «Зените»: «Серия чемпионств не может продолжаться бесконечно. Поражения – часть работы. Переживания от неудачи есть, но это спорт»
735 минут назад
Подозреваемый в наезде во время парада «Ливерпуля» – 53-летний белый местный житель
1145 минут назад
Роналду после завершения сезона в Саудовской Аравии: «Эта глава окончена. История все еще пишется»
2955 минут назад
«Хайденхайм» остался в Бундеслиге, обыграв «Эльферсберг» в ответном переходном матче. Сиенза забил на 90+5 победный гол
12сегодня, 20:35
Бруну создал 91 момент в АПЛ – больше всех. Доку стал лучшим по обводкам, Кайседо – по возвратам мяча
14сегодня, 20:27
Де ла Фуэнте о «Золотом мяче» для Ямаля: «Не знаю, когда Ламин выиграет его, но он обязательно выиграет... И даже сделает это снова. Самое главное, что он работает и совершенствуется»
8сегодня, 20:24
«Аль-Наср» стал 3-м в саудовской лиге – это худший результат при Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата
66сегодня, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Джеррард о том, что не бил пенальти в финале ЛЧ-2005: «Я чуть было не наложил в штаны, пока ждал своей очереди. Я не хотел, чтобы вся слава досталась мне, и не стал бы ничего менять»
130 минут назад
Трент заплакал во время парада «Ливерпуля». Собослаи и Салах утешали защитника, покидающего клуб
3сегодня, 20:40
Бартон отредактировал твит о ДТП на параде «Ливерпуля». Изначально он написал: «Все мы знаем, что это было»
8сегодня, 20:40
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Фатеху», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Дамак», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Кадисию» Обамеянга
10сегодня, 20:12
Анчелотти о невызове Неймара в сборную Бразилии: «У него недавно была травма, но мы рассчитываем на него. Все знают, что он очень важный игрок и всегда им будет»
4сегодня, 20:08
Гурцкая о «Ростове»: «Слухи о том, что руководство покидает клуб, сильно преувеличены. Губернатор области понял, что сейчас отдать команду в другие руки рискованно со спортивной точки зрения»
9сегодня, 19:48
Личка, Федотов, Тихонов или Артига могут возглавить «Торпедо» в случае отставки Кононова. Клуб вышел в РПЛ (Metaratings)
12сегодня, 19:28
Гурцкая о Вильягре: «Не выходит на поле, не тренируется с командой. Я даже не слышал, чтобы привозили такого игрока. Как будто оба трансфера ЦСКА – в молоко. Потратить 8 млн и не усилиться...»
26сегодня, 18:38
Тен Хаг о «Байере»: «Хочу побеждать за счет доминирующего, привлекательного футбола»
15сегодня, 18:27
32-летний Брызгалов завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Факела»
11сегодня, 18:24