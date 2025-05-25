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Блогер Тарасов вызвал Дзюбу: «Ты сказал, что мой бой с Дациком – позорный. Покажи, что такое не позор»

Блогер и боец поп-MMA Тарасов хочет подраться с Дзюбой.

«Артем Дзюба, я слышал, что ты хочешь ворваться в поп-ММА. Мне кажется, лучшего соперника для тебя нет. Тем более ты плохо прокомментировал мой бой с Вячеславом Дациком, сказав, что он был позорным. Поэтому давай устроим с тобой поединок, и ты покажешь, что такое не позор. Посмотрим, кто выиграет. Я – блогер и боец, ты – профессиональный футболист, лучший бомбардир в истории чемпионата России.

Я к тебе отношусь с уважением, но те слова, которые ты сказал после боя с Дациком, очень меня огорчили. Поэтому я с удовольствием проведу с тобой бой. Давай, соглашайся!

Понимаю, что ты играешь в футбол, но удели немного времени на тренировки для боя, и мы устроим мясо. И посмотрим, как теперь ты будешь комментировать не чужой бой, а свой, когда окажешься на ринге или в клетке – это будет уже совсем другое. Так что давай, я готов как следует преподать тебе урок блогерства и напомнить о бое с Дациком. Только теперь буду бегать не я, а ты. Кидаю вызов!» – заявил блогер Артем Тарасов.

Ранее Дзюба рассказал о предложении выступить в поединке поп-ММА. Он заинтересован провести бой через год.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Советский спорт»
Артем Тарасов
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Поп ММА
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