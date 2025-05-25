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  • Кордоба – лучший игрок сезона РПЛ по версии Спортса’‘. Агкацев – 2-й, Батраков – 3-й, Барко – 4-й, Мойзес – 5-й, Угальде – 12-й, Сперцян – 18-й, Дзюба – 19-й, Глушенков – 21-й
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Кордоба – лучший игрок сезона РПЛ по версии Спортса’‘. Агкацев – 2-й, Батраков – 3-й, Барко – 4-й, Мойзес – 5-й, Угальде – 12-й, Сперцян – 18-й, Дзюба – 19-й, Глушенков – 21-й

Спортс’‘ представил рейтинг лучших игроков Мир РПЛ этого сезона.

В список из 30 лучших игроков по версии Спортса’‘ вошли:

30. Луис Энрике, «Зенит»;

29. Андрей Мостовой, «Зенит»;

28. Иван Олейников, «Крылья Советов»;

27. Дмитрий Кабутов, «Рубин»;

26. Стефан Лончар, «Акрон»;

25. Жоау Батчи, «Краснодар»;

24. Вендел, «Зенит»;

23. Кристофер Мартинс, «Спартак»;

22. Евгений Латышонок, «Зенит»;

21. Максим Глушенков, «Зенит»;

20. Лусиано Гонду, «Зенит»;

19. Артем Дзюба, «Акрон»;

18. Эдуард Сперцян, «Краснодар»;

17. Максим Осипенко, «Ростов»;

16. Диего Коста, «Краснодар»;

15. Кевин Ленини, «Краснодар»;

14. Густаво Мантуан, «Зенит»;

13. Маркиньос Коста, «Спартак»;

12. Манфред Угальде, «Спартак»;

11. Наиль Умяров, «Спартак»;

10. Нино Мота, «Зенит»;

9. Ярослав Гладышев, «Динамо»;

8. Бителло, «Динамо»;

7. Мирлинд Даку, «Рубин»;

6. Матвей Кисляк, ЦСКА;

5. Мойзес Барбоза, ЦСКА;

4. Эсекиэль Барко, «Спартак»;

3. Алексей Батраков, «Локомотив»;

2. Станислав Агкацев, «Краснодар»;

1. Джон Кордоба, «Краснодар».

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41815 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoКрылья Советов
logoАндрей Мостовой
logoСпортс
logoЛуис Энрике
logoИван Олейников
logoКристофер Мартинс Перейра
logoЖоау Батчи
logoЕвгений Латышонок
logoДмитрий Кабутов
logoСтефан Лончар
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoМаксим Глушенков
logoЭдуард Сперцян
logoЛусиано Гонду
logoРостов
logoДиего Коста
logoГуставо Мантуан
logoКевин Ленини
logoМаксим Осипенко
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoНаиль Умяров
logoМанфред Угальде
logoЯрослав Гладышев
logoЦСКА
logoРубин
logoЭсекиэль Барко
logoМатвей Кисляк
logoМирлинд Даку
logoСпартак
logoЛокомотив
logoДжон Кордоба
logoСтанислав Агкацев
logoАлексей Батраков
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
рейтинги
logoБителло
logoНино Мота
logoМаркиньос Коста
logoВендел
logoМойзес Барбоза
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