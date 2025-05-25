Кордоба – лучший игрок сезона РПЛ по версии Спортса’‘. Агкацев – 2-й, Батраков – 3-й, Барко – 4-й, Мойзес – 5-й, Угальде – 12-й, Сперцян – 18-й, Дзюба – 19-й, Глушенков – 21-й

Спортс’‘ представил рейтинг лучших игроков Мир РПЛ этого сезона.

В список из 30 лучших игроков по версии Спортса ’‘ вошли:

30. Луис Энрике , «Зенит»;

29. Андрей Мостовой , «Зенит»;

28. Иван Олейников , «Крылья Советов »;

27. Дмитрий Кабутов , «Рубин»;

26. Стефан Лончар , «Акрон»;

25. Жоау Батчи , «Краснодар »;

24. Вендел, «Зенит»;

23. Кристофер Мартинс , «Спартак»;

22. Евгений Латышонок , «Зенит»;

21. Максим Глушенков , «Зенит»;

20. Лусиано Гонду , «Зенит»;

19. Артем Дзюба , «Акрон »;

18. Эдуард Сперцян , «Краснодар »;

17. Максим Осипенко , «Ростов »;

16. Диего Коста , «Краснодар »;

15. Кевин Ленини , «Краснодар »;

14. Густаво Мантуан , «Зенит »;

13. Маркиньос Коста , «Спартак»;

12. Манфред Угальде , «Спартак»;

11. Наиль Умяров , «Спартак»;

10. Нино Мота , «Зенит»;

9. Ярослав Гладышев , «Динамо »;

8. Бителло, «Динамо »;

7. Мирлинд Даку , «Рубин »;

6. Матвей Кисляк , ЦСКА ;

5. Мойзес Барбоза , ЦСКА;

4. Эсекиэль Барко , «Спартак »;

3. Алексей Батраков , «Локомотив »;

2. Станислав Агкацев , «Краснодар»;

1. Джон Кордоба , «Краснодар».