Кордоба – лучший игрок сезона РПЛ по версии Спортса’‘. Агкацев – 2-й, Батраков – 3-й, Барко – 4-й, Мойзес – 5-й, Угальде – 12-й, Сперцян – 18-й, Дзюба – 19-й, Глушенков – 21-й
В список из 30 лучших игроков по версии Спортса’‘ вошли:
30. Луис Энрике, «Зенит»;
29. Андрей Мостовой, «Зенит»;
28. Иван Олейников, «Крылья Советов»;
27. Дмитрий Кабутов, «Рубин»;
26. Стефан Лончар, «Акрон»;
25. Жоау Батчи, «Краснодар»;
24. Вендел, «Зенит»;
23. Кристофер Мартинс, «Спартак»;
22. Евгений Латышонок, «Зенит»;
21. Максим Глушенков, «Зенит»;
20. Лусиано Гонду, «Зенит»;
19. Артем Дзюба, «Акрон»;
18. Эдуард Сперцян, «Краснодар»;
17. Максим Осипенко, «Ростов»;
16. Диего Коста, «Краснодар»;
15. Кевин Ленини, «Краснодар»;
14. Густаво Мантуан, «Зенит»;
13. Маркиньос Коста, «Спартак»;
12. Манфред Угальде, «Спартак»;
11. Наиль Умяров, «Спартак»;
10. Нино Мота, «Зенит»;
9. Ярослав Гладышев, «Динамо»;
8. Бителло, «Динамо»;
7. Мирлинд Даку, «Рубин»;
6. Матвей Кисляк, ЦСКА;
5. Мойзес Барбоза, ЦСКА;
4. Эсекиэль Барко, «Спартак»;
3. Алексей Батраков, «Локомотив»;
2. Станислав Агкацев, «Краснодар»;
1. Джон Кордоба, «Краснодар».