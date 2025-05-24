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Слуцкий о Дзюбе: «Приди он в «Крылья», «Факел», «Пари НН» или «Оренбург» – на месте «Акрона» была бы эта команда»

Леонид Слуцкий отметил влияние Артема Дзюбы на положение команд в Мир РПЛ.

«Акрон», в составе которого выступал 36-летний нападающий, занял 9-ю позицию в таблице по итогам чемпионата.

«Я уверен – я не мог не вставить эти пять копеек – что вот эту разницу в местах [в таблице] «Акрону» дал именно Дзюба.

Приди Дзюба куда он мог прийти – в «Крылья Советов», в «Факел», в «Пари НН» или в «Оренбург» – на месте «Акрона» была бы эта команда. С учетом его условных 12-13 заработанных баллов, характера и всего прочего – я уверен, что «Акрон» мог поменяться с этой командой местами, не в обиду будет сказано тому же Зауру Тедееву.

Именно Дзюба сделал разницу», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в эфире шоу «Это футбол, брат!».

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Опубликовано: Sports
Источник: «Это футбол, брат!»
logoАртем Дзюба
Это футбол, брат!
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
logoФакел
logoПари НН
logoЛеонид Слуцкий
logoОренбург
logoЗаур Тедеев
logoАкрон
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