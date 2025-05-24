Слуцкий о Дзюбе: «Приди он в «Крылья», «Факел», «Пари НН» или «Оренбург» – на месте «Акрона» была бы эта команда»

Леонид Слуцкий отметил влияние Артема Дзюбы на положение команд в Мир РПЛ.

«Акрон», в составе которого выступал 36-летний нападающий, занял 9-ю позицию в таблице по итогам чемпионата.

«Я уверен – я не мог не вставить эти пять копеек – что вот эту разницу в местах [в таблице] «Акрону » дал именно Дзюба.

Приди Дзюба куда он мог прийти – в «Крылья Советов », в «Факел », в «Пари НН » или в «Оренбург » – на месте «Акрона» была бы эта команда. С учетом его условных 12-13 заработанных баллов, характера и всего прочего – я уверен, что «Акрон» мог поменяться с этой командой местами, не в обиду будет сказано тому же Зауру Тедееву.

Именно Дзюба сделал разницу», – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в эфире шоу «Это футбол, брат!» .