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  • Александр Медведев: «В РПЛ забивать гораздо сложнее. У Месси львиная доля голов – клубам ниже 10-го места, аутсайдеры в Испании и Франции не ставят автобус, они выходят играть в футбол»
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Александр Медведев: «В РПЛ забивать гораздо сложнее. У Месси львиная доля голов – клубам ниже 10-го места, аутсайдеры в Испании и Франции не ставят автобус, они выходят играть в футбол»

Александр Медведев заявил, что в РПЛ забивать сложнее, чем в других лигах.

– Каким запомнился вам Малком?

– Он пришел в «Зенит», пройдя школу «Барселоны». И первые два сезона у нас складывались у Малкома непросто. В том числе из-за травм. Но с первых дней было видно, как он переживает из-за того, что у него что-то не идет.

К тому же Малком привык к другому футболу, В России он отличается от бразильского и отчасти европейского. И хотя у нас любят поругивать наш чемпионат, но это сильный турнир. И силен он в том числе потому, что голы в РПЛ забивать гораздо сложнее.

Сколько Месси наколотил в Испании командам, которые находились ниже 10-го места? Это львиная доля его мячей. Потому что аутсайдеры испанского или, скажем, французского чемпионата даже в игре с фаворитами никогда не будут ставить автобус. Ни двух, ни трехэтажный.

Они выходят играть в футбол, чего от них в том числе требуют и болельщики, и владельцы клубов. Поэтому, даже когда такие команды проигрывают с большим счетом, их никто не упрекнет в том, что они не боролись.

Так вот Малкому у нас пришлось в том числе овладевать и оборонительными навыками. Не просто изображать попытку отнять мяч, но и реально вступать в борьбу. От этого он стал еще более сильным футболистом.

Не случайно Малком при переходе в «Аль-Хиляль» получил такую высокую финансовую оценку. Сейчас он там на первых ролях и уже выиграл не один приз, – сказал председатель правления «Зенита» Медведев.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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