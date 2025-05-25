Медведев о том, кто написал поздравление «Краснодара» на сайте «Зенита»: «У нас творческая группа»
В «Зените» прокомментировали поздравление «Краснодара» с победой в Мир РПЛ.
В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые стал чемпионом России, опередив «Зенит» на одно очко. Петербуржцы ранее выигрывали титул 6 лет подряд.
После завершения 30-го тура РПЛ на сайте «Зенита» появилась публикация с поздравлением «Краснодара»: «Произошло знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Будем жить теперь по-новому! «Зенит» – чемпион!» При этом сообщение не было похоже по стилю на другие посты клуба – в нем были ошибки и пропущенные кавычки.
– Вы поздравили «Краснодар» с чемпионством. Там интересный текст. Кто писал?
– У нас творческая группа, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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