Медведев о том, кто написал поздравление «Краснодара» на сайте «Зенита»: «У нас творческая группа»

В «Зените» прокомментировали поздравление «Краснодара» с победой в Мир РПЛ.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые стал чемпионом России, опередив «Зенит» на одно очко. Петербуржцы ранее выигрывали титул 6 лет подряд.

После завершения 30-го тура РПЛ на сайте «Зенита» появилась публикация с поздравлением «Краснодара »: «Произошло знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Будем жить теперь по-новому! «Зенит» – чемпион!» При этом сообщение не было похоже по стилю на другие посты клуба – в нем были ошибки и пропущенные кавычки.

– Вы поздравили «Краснодар» с чемпионством. Там интересный текст. Кто писал?

– У нас творческая группа, – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .