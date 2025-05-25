Фанаты «МЮ» показали баннеры против владельцев с надписями «жадность» и «эксплуатация» и скандировали «Глейзеры, вон» на матче с «Астон Виллой»
Фанаты «МЮ» вновь выступили против руководства клуба.
«Манчестер Юнайтед» принимает «Астон Виллу» (0:0, перерыв) в заключительном 38-м туре АПЛ.
В первом тайме матча десятки болельщиков «МЮ» развернули напротив ложи руководства плакаты и баннеры с надписями «Жадность», «Эксплуатация», «Никакой верности», «Выдворены» и «Продаются места и душа».
Также с западной трибуны «Олд Траффорд» были слышны скандирования: «Глейзеры, вон!»
«Десятилетия преданности проданы за 80 сребреников». Фанаты «МЮ» протестовали против перемещения их мест на «Олд Траффорд» с целью создания премиум-зон возле скамеек запасных
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Джеймса Дакера
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