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Зидан о финале ЛЧ: «ПСЖ» должен победить, хоть я и из Марселя»

Зинедин Зидан надеется на победу «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Финал турнира «ПСЖ» – «Интер» состоится 31 мая в Мюнхене.

– Будете смотреть финал Лиги чемпионов?

– Да, конечно, буду. Хоть я и из Марселя, думаю, французская команда должна победить, – сказал в эфире Canal+ бывший игрок «Ювентуса», экс-тренер «Реала» и чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Зидан.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TuttoMercatoWeb
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