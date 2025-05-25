Зидан о финале ЛЧ: «ПСЖ» должен победить, хоть я и из Марселя»
Зинедин Зидан надеется на победу «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.
Финал турнира «ПСЖ» – «Интер» состоится 31 мая в Мюнхене.
– Будете смотреть финал Лиги чемпионов?
– Да, конечно, буду. Хоть я и из Марселя, думаю, французская команда должна победить, – сказал в эфире Canal+ бывший игрок «Ювентуса», экс-тренер «Реала» и чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Зидан.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TuttoMercatoWeb
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