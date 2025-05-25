Энрике о 3:0 с «Реймсом»: «ПСЖ» подготовился к финалу Лиги чемпионов наилучшим образом. Мы готовы и хотим войти в историю»

Луис Энрике оценил победу «ПСЖ» над «Реймсом» (3:0) в финале Кубка Франции.

31 мая парижане сыграют с «Интером » в финале Лиги чемпионов.

«Мы провели очень хороший матч, подготовившись к финалу 31 мая наилучшим образом. Предстоящий финал [Лиги чемпионов] важен, мы хотим войти в историю. И мы готовы. Мы настоящая команда и хотим выигрывать трофеи.

Играть в первом тайме на таком [невысоком] уровне, потому что «Реймс » проводил переходной матч (три дня назад «Реймс» сыграл 1:1 с «Метцем» за право выступать в Лиге 1 – Спортс”) – это ненормально. Но мы готовы.

Финал Лиги чемпионов будет особенным моментом для всех. Какую-то особую подготовку не проводим. Нам придется справляться с огромным давлением, но мы должны подготовиться наилучшим образом.

Нелегко справляться со всем тем, что окружает команду. У нас молодая, но опытная команда, которая знает, что делать на поле. Надеемся на успех в Лиге чемпионов», – сказал тренер «ПСЖ ».