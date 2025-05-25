Ван Дейк не будет смотреть финал ЛЧ: «Нет, хочу насладиться отпуском. «ПСЖ» произвел сильное впечатление, но у «Интера» больше опыта, возможно»
– Будете ли вы смотреть финал «ПСЖ» – «Интер» 31 мая на отдыхе?
– Нет, несомненно, нет. Я хочу насладиться отпуском (смеется).
– Есть ли у вас фаворит, выделяющийся среди них?
– Нет, не думаю. Недавно я играл против «ПСЖ», и, как я уже говорил, они произвели на меня сильное впечатление.
Что касается «Интера», то наши пути с ними пересекались в прошлом, и я хорошо знаю двух их игроков, моих соотечественников Дензел Думфриса и Стефана де Врея.
Возможно, у «Интера» немного больше опыта, учитывая, что они недавно играли в финале Лиги чемпионов (в 2023 году – Спортс’‘), – сказал защитник «Ливерпуля».
Ван Дейк о «ПСЖ» в ЛЧ: «Удивительно, что «Ливерпуль» победил, когда они доминировали в 1-м матче. Я был впечатлен их стилем игры, у них хорошая динамика и отличный тренер»