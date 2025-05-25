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Ван Дейк не будет смотреть финал ЛЧ: «Нет, хочу насладиться отпуском. «ПСЖ» произвел сильное впечатление, но у «Интера» больше опыта, возможно»

Вирджил ван Дейк не будет смотреть финал Лиги чемпионов.

– Будете ли вы смотреть финал «ПСЖ» – «Интер» 31 мая на отдыхе?

– Нет, несомненно, нет. Я хочу насладиться отпуском (смеется).

– Есть ли у вас фаворит, выделяющийся среди них?

– Нет, не думаю. Недавно я играл против «ПСЖ», и, как я уже говорил, они произвели на меня сильное впечатление.

Что касается «Интера», то наши пути с ними пересекались в прошлом, и я хорошо знаю двух их игроков, моих соотечественников Дензел Думфриса и Стефана де Врея.

Возможно, у «Интера» немного больше опыта, учитывая, что они недавно играли в финале Лиги чемпионов (в 2023 году – Спортс’‘), – сказал защитник «Ливерпуля».

Ван Дейк о «ПСЖ» в ЛЧ: «Удивительно, что «Ливерпуль» победил, когда они доминировали в 1-м матче. Я был впечатлен их стилем игры, у них хорошая динамика и отличный тренер»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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