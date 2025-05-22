Дешам о том, будет ли он болеть за «ПСЖ» в финале ЛЧ, несмотря на связи с «Марселем»: «Вы серьезно? Ответ настолько очевиден, что вопрос даже не стоило задавать»

Дидье Дешама удивил вопрос о том, будет ли он болеть за «ПСЖ» в финале ЛЧ.

Главного тренера сборной Франции спросили, будет ли он поддерживать парижан в матче против «Интера » в финале Лиги чемпионов. Дешам ранее играл за «Марсель » и тренировал клуб, являющийся самым принципиальным соперником «ПСЖ ».

«Вы серьезно? Вы не можете серьезно задавать такой вопрос. Вам нужно задать этот вопрос кому-нибудь в Старом порту (самое популярное место Марселя – Спортс’’), чтобы быть уверенным в ответе.

Я тренер. Есть сборная Франции. У меня есть опыт работы в «Марселе», но ответ кажется мне настолько очевидным, что этот вопрос даже не стоило задавать. Хотя у меня в составе и есть два игрока, которые будут участвовать [в этом матче], Бенжамен [Павар] и Маркус [Тюрам], я скажу, что не буду [болеть за «Интер»], потому что... Честно, я не такой.

Очевидно, что это [победа «ПСЖ»] было бы лучшим сценарием для французского футбола», – сказал Дешам.