Энрике о том, что у «ПСЖ» на день меньше перед финалом ЛЧ с «Интером»: «Иногда лучше напряженно играть до конца, чтобы не расслабляться. Не знаю, плюс это или минус»
Луис Энрике высказался о том, что у «ПСЖ» меньше дней на подготовку к финалу ЛЧ.
Парижане сыграют с «Интером» в финальном матче Лиги чемпионов 31 мая.
Миланцы сегодня встретятся с «Комо» в Серии А, команда Энрике примет «Реймс» в финале Кубка Франции завтра.
«Иногда лучше напряженно играть до конца, чтобы не расслабляться. Нам нужно было сохранять концентрацию.
Не знаю, является ли это в каком-то смысле плюсом или минусом. Я пытаюсь понять, что положительного есть в нашем расписании», – заявил главный тренер «ПСЖ».
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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