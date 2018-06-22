Луис Энрике высказался о том, что у «ПСЖ» меньше дней на подготовку к финалу ЛЧ.

Парижане сыграют с «Интером » в финальном матче Лиги чемпионов 31 мая.

Миланцы сегодня встретятся с «Комо » в Серии А, команда Энрике примет «Реймс » в финале Кубка Франции завтра.

«Иногда лучше напряженно играть до конца, чтобы не расслабляться. Нам нужно было сохранять концентрацию.

Не знаю, является ли это в каком-то смысле плюсом или минусом. Я пытаюсь понять, что положительного есть в нашем расписании», – заявил главный тренер «ПСЖ».