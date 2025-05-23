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Okko запустит выездную студию в Мюнхене перед финалом ЛЧ. Гостями будут Матерацци, Пирес и Лугано. Стогниенко и Гутцайт прокомментируют игру со стадиона

Okko запустит выездную студию в Мюнхене, где будет освещать финал ЛЧ.

В финале турнира 31 мая сыграют «Интер» и «ПСЖ».

«Впервые в истории российского спортивного вещания мы запустим полноценную выездную студию в городе проведения финала ЛЧ – Мюнхене.

В гостях ждем звезд мирового футбола: Марко Матерацци, Робера Пиреса и Диего Лугано. А также наших экспертов, в том числе Юрия Семина и Нобеля Арустамяна.

Cтудия Okko будет выходить в эфир ежедневно с 26 мая в 20:00 (мск). Также в день финала будет работать наша московская студия. Ведущим станет Денис Алхазов, а гостями – Сергей Игнашевич и Дмитрий Чельцов.

Матч «ПСЖ» – «Интер» прямо со стадиона «Альянц Арена» прокомментируют Владимир Стогниенко и Роман Гутцайт», – говорится в сообщении телеканала.

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Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Okko
Дмитрий Чельцов
logoМарко Матерацци
logoДиего Лугано
logoOkko
logoРоман Гутцайт
logoНобель Арустамян
телевидение
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЮрий Семин
logoСергей Игнашевич
logoВладимир Стогниенко
logoРобер Пирес
logoАльянц Арена
logoДенис Алхазов
logoпремьер-лига Россия
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
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