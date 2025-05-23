Okko запустит выездную студию в Мюнхене перед финалом ЛЧ. Гостями будут Матерацци, Пирес и Лугано. Стогниенко и Гутцайт прокомментируют игру со стадиона

Okko запустит выездную студию в Мюнхене, где будет освещать финал ЛЧ.

В финале турнира 31 мая сыграют «Интер» и «ПСЖ».

«Впервые в истории российского спортивного вещания мы запустим полноценную выездную студию в городе проведения финала ЛЧ – Мюнхене.

В гостях ждем звезд мирового футбола: Марко Матерацци , Робера Пиреса и Диего Лугано . А также наших экспертов, в том числе Юрия Семина и Нобеля Арустамяна .

Cтудия Okko будет выходить в эфир ежедневно с 26 мая в 20:00 (мск). Также в день финала будет работать наша московская студия. Ведущим станет Денис Алхазов, а гостями – Сергей Игнашевич и Дмитрий Чельцов.

Матч «ПСЖ» – «Интер» прямо со стадиона «Альянц Арена» прокомментируют Владимир Стогниенко и Роман Гутцайт», – говорится в сообщении телеканала.