Орлов про Глушенкова: «Может, надо было все лучше взвесить, прежде чем приглашать его в команду. Ясно, что между ним и Семаком возникло внутреннее недоразумение»

Орлов допустил, что «Зенит» недостаточно изучил Глушенкова перед трансфером.

– Видно, что внутри что-то происходит не то... Почему Глушенков попал в заявку, но не вышел на поле в последнем матче сезона? Что случилось? Надо разбираться! «Зенит» в этом смысле очень закрыт, не выносит сор из избы

– Вызывает ли вопросы селекция «Зенита»?

– Про Глушенкова я уже сказал. Непонятная история. Может быть, надо было все лучше взвесить, прежде чем приглашать его в команду.

Ясно же, что возникло внутреннее недоразумение между футболистом и Семаком . Думаю, тренер не выпустил вчера Глушенкова в воспитательных целях, – сказал комментатор Орлов .

Приобретенный у «Локомотива» Максим Глушенков в 2025 году забил лишь один гол и не сделал ни одной результативной передачи в составе «Зенита ». Всего в 20 матчах Мир РПЛ в этом сезоне он забил 9 голов и сделал 2 ассиста, подробная статистика игрока – здесь .

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