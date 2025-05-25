Орлов про Глушенкова: «Может, надо было все лучше взвесить, прежде чем приглашать его в команду. Ясно, что между ним и Семаком возникло внутреннее недоразумение»
– Видно, что внутри что-то происходит не то... Почему Глушенков попал в заявку, но не вышел на поле в последнем матче сезона? Что случилось? Надо разбираться! «Зенит» в этом смысле очень закрыт, не выносит сор из избы
– Вызывает ли вопросы селекция «Зенита»?
– Про Глушенкова я уже сказал. Непонятная история. Может быть, надо было все лучше взвесить, прежде чем приглашать его в команду.
Ясно же, что возникло внутреннее недоразумение между футболистом и Семаком. Думаю, тренер не выпустил вчера Глушенкова в воспитательных целях, – сказал комментатор Орлов.
Приобретенный у «Локомотива» Максим Глушенков в 2025 году забил лишь один гол и не сделал ни одной результативной передачи в составе «Зенита». Всего в 20 матчах Мир РПЛ в этом сезоне он забил 9 голов и сделал 2 ассиста, подробная статистика игрока – здесь.