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Андрей Аршавин: «Глушенков завалил вторую часть чемпионата»

Андрей Аршавин отметил спад в игре Максима Глушенкова.

«Первую часть чемпионата он провел хорошо, вторую часть чемпионата он завалил», – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

Приобретенный у «Локомотива» Глушенков в 2025 году забил лишь один гол и не сделал ни одной результативной передачи в составе «Зенита».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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