Глушенков отказался общаться с журналистами и первым покинул стадион после матча с «Ахматом». «Зенит» не стал чемпионом

Максим Глушенков отказался общаться с прессой после последнего тура Мир РПЛ.

«Зенит» разгромил «Ахмат » со счетом 3:0 в 30-м туре чемпионата России, но не стал чемпионом страны. Сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли 2-е место в турнирной таблице. Титул завоевал «Краснодар», набравший 67 баллов.

После матча с командой из Грозного хавбек петербуржцев Глушенков отказался общаться с журналистами и первым покинул «Газпром Арену», сообщает Legalbet.

«Зенит» в год столетия занял второе место в РПЛ и не взял трофеев. «Спартак» был 10-м, «Динамо» – 9-м