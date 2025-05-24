Глушенков отказался общаться с журналистами и первым покинул стадион после матча с «Ахматом». «Зенит» не стал чемпионом
Максим Глушенков отказался общаться с прессой после последнего тура Мир РПЛ.
«Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 3:0 в 30-м туре чемпионата России, но не стал чемпионом страны. Сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли 2-е место в турнирной таблице. Титул завоевал «Краснодар», набравший 67 баллов.
После матча с командой из Грозного хавбек петербуржцев Глушенков отказался общаться с журналистами и первым покинул «Газпром Арену», сообщает Legalbet.
«Зенит» в год столетия занял второе место в РПЛ и не взял трофеев. «Спартак» был 10-м, «Динамо» – 9-м
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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