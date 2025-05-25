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Соболев и другие игроки «Зенита» пришли на фанатскую трибуну на Winline Матч Легенд

Игроки «Зенита» посетили фанатскую трибуну на Winline Матч Легенд.

Команда «Зенит» Санкт-Петербург сегодня играет против команды «Зенит» Ленинград.

В кадре трансляции можно было увидеть Дугласа Сантоса, Максима Глушенкова, Дмитрия Чистякова, и Александра Соболева.

Вероятно, все игроки «Зенита» пришли на фанатскую трибуну.

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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Зенита»
logoЗенит
logoДмитрий Чистяков
logoМаксим Глушенков
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoДуглас Сантос
болельщики
logoАлександр Ерохин
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