Соболев и другие игроки «Зенита» пришли на фанатскую трибуну на Winline Матч Легенд
Игроки «Зенита» посетили фанатскую трибуну на Winline Матч Легенд.
Команда «Зенит» Санкт-Петербург сегодня играет против команды «Зенит» Ленинград.
В кадре трансляции можно было увидеть Дугласа Сантоса, Максима Глушенкова, Дмитрия Чистякова, и Александра Соболева.
Вероятно, все игроки «Зенита» пришли на фанатскую трибуну.
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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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