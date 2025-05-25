Медведев о шести чемпионствах «Зенита» подряд: «Ситуация по сравнению с временами, когда доминировал «Спартак», изменилась. Ненависть к поражениям – в нашем генном коде»

Александр Медведев вспомнил, как «Зенит» завоевал вторую звезду.

– В 2023 году «Зенит» выиграл десятое чемпионство и завоевал вторую звезду на эмблему. Насколько этот момент получился эмоциональным?

– Если бы в 2018 году кому-то сказали, что «Зенит» в ближайшие годы выиграет шесть чемпионств подряд, два Кубка и пять Суперкубков, думаю, вряд ли в это поверили. Тем более, что ситуация по сравнению с временами, когда доминировал «Спартак », изменилась. И с экономической, и с футбольной точек зрения.

Не хочу сказать, что в 1990-х и 2000-х «Спартаку» было легче. Но возвращаясь, в том числе к игрокам, которых вы упомянули, хочу сказать – выигрывать любят все, а тех, кто ненавидит проигрывать, – их не так много. В нашей команде есть костяк, от которого исходит как раз второе – мало любить выигрывать, надо с ненавистью относиться к поражениям. Это вошло в генный код «Зенита», и новички быстро с ним знакомятся.

Меня никто не переспорит в том, что большой футбол, так же как и большой хоккей и баскетбол – это социально-культурное явление. Поэтому матчи «Зенита» сопровождаются шоу, концертами, самыми разными мероприятиями, выходящими за рамки очков, голов и секунд. Основа для этого очень простая. По драматургии ничто не может сравниться с переживаниями, связанными с большим спортом.

В театре могут, конечно, и Дездемону не задушить, а вместо этого прикончить Отелло, чтобы выдать неожиданное окончание пьесы. Но такой непредсказуемости, как в спорте, где все может перевернуться на последних минутах, все равно не достичь. В этом прелесть футбола как зрелища. И способ почувствовать себя причастным к большим событиям, – сказал председатель правления «Зенита ».