Жирков о Соболеве: «Будет стоить 10 млн евро, если «Зенит» станет чемпионом. Он и спасает команду иногда, хороший нападающий»
Юрий Жирков считает, что Александр Соболев может стоить 10 миллионов евро.
«Соболев – хороший нападающий, у него есть потенциал, вместе играли за сборную.
Он и спасает иногда сине-бело-голубых, как это было в матче против «Пари НН». Если они станут чемпионами, то Соболев будет стоить 10 миллионов евро», – заявил бывший футболист ЦСКА.
В этом сезоне Мир РПЛ Александр забил за «Зенит» 4 мяча, а также отдал одну голевую передачу.
«Зенит» перед заключительным туром занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка. Лидирует «Краснодар» с 64 очками.
На данный момент Transfermarkt оценивает бывшего игрока «Спартака» в 6 млн евро.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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