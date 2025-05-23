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Жирков о Соболеве: «Будет стоить 10 млн евро, если «Зенит» станет чемпионом. Он и спасает команду иногда, хороший нападающий»

Юрий Жирков считает, что Александр Соболев может стоить 10 миллионов евро.

«Соболев – хороший нападающий, у него есть потенциал, вместе играли за сборную.

Он и спасает иногда сине-бело-голубых, как это было в матче против «Пари НН». Если они станут чемпионами, то Соболев будет стоить 10 миллионов евро», – заявил бывший футболист ЦСКА.

В этом сезоне Мир РПЛ Александр забил за «Зенит» 4 мяча, а также отдал одну голевую передачу.

«Зенит» перед заключительным туром занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка. Лидирует «Краснодар» с 64 очками.

На данный момент Transfermarkt оценивает бывшего игрока «Спартака» в 6 млн евро.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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