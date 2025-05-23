«Надеюсь, безумие прекратится и Россия вернется в мировой футбол. Болельщики, игроки, тренеры не должны страдать из-за политики». Экс-форвард «Рейнджерс» Ново об отстранении

Начо Ново надеется на возвращение России в мировой футбол.

– В целом мне очень нравится Россия – это прекрасная страна, в который живут очень добрые и хорошие люди.

– Как вам Москва?

– Я в полном восторге от Москвы! Уже сейчас могу сказать, что я очень люблю столицу России. Не зря все говорят о том, что это один из самых лучших и красивых городов в мире.

– Где уже успели побывать в столице?

– Ох, слушайте, в Москве очень много интересных мест, где можно прекрасно провести время. И что обязательно нужно сказать, здесь очень красивые и милые девушки (смеется).

– А что вы знаете о российском футболе?

– Я помню, когда играл с «Зенитом » в финале Кубка УЕФА в 2008 году. И, конечно же, также знаю про ЦСКА . Это два великих клуба, которые не случайно выигрывали европейские трофеи.

– Но как в целом вы можете оценить уровень футбола в России?

– Я с уверенностью могу сказать о том, что футбол в России находится на очень высоком уровне! Увидел это 17 лет назад и убедился в этом в 2025-м в очередной раз, приехав в Москву.

Искренне надеюсь на то, что российские клубы в ближайшее время вернутся в еврокубки.

– Когда, по вашему мнению, случится возвращение России в мировой футбол?

– Я очень надеюсь на то, что безумие прекратится и Россия вернется в мировой футбол. Болельщики, игроки, тренеры не должны страдать из-за политики.

– Так почему они страдают?

– Футбол должен объединять людей. Я своими глазами увидел то, как в России любят спорт, который ни в коем случае нельзя путать с политикой, – сказал экс-форвард «Рейнджерс », принявший участие в гала-матче ЦСКА, посвященном 20-летию победы в Кубке УЕФА.