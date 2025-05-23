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Клод Макелеле: «Мостовой и Карпин принимали у меня экзамен, как пить водку! И утвердили меня как достойного»

Клод Макелеле вспомнил, как пил водку с Александром Мостовым и Валерием Карпиным.

Макелеле, Мостовой и Карпин выступали вместе за «Сельту» в конце 1990-х. 

Мостовой и Карпин учили вас пить российский алкоголь, водку?

– Я и до них ее пробовал, но можно сказать, что они принимали у меня экзамен по тому, как пить водку! И утвердили меня как достойного.

И все-таки, кто круче как игрок: Карпин или Мостовой?

– Два разных игрока! Не могу выбрать, – сказал бывший полузащитник «Сельты», «Реала» и сборной Франции. 

Макелеле о Мостовом: «Это уровень Зидана, Баллака. Он бы играл в любом клубе мира, великий!»

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43186 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoКлод Макелеле
logoВалерий Карпин
алкоголь и спорт
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