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В «Зените» сообщили, что Венделом интересуются четыре иностранных клуба: «География всемирная»

К Венделу из «Зенита» проявляют интерес четыре клуба.

Об этом сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Петербургский клуб 20 января сообщал, что Вендел по окончании сезона отправится в «Ботафого». Однако в итоге трансфер не состоялся.

– Интерес к Венделу очень сильно возрос из разных стран, не буду их называть. Четыре клуба интересуются Венделом. Помимо нашей готовности отправить его в другое место, он должен это предложение принять. Давайте сначала завершим сезон

– Клубы из Ближнего Востока, Бразилии?

– География всемирная, – сказал Медведев.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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logoпремьер-лига Россия
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