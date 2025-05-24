В «Зените» сообщили, что Венделом интересуются четыре иностранных клуба: «География всемирная»
К Венделу из «Зенита» проявляют интерес четыре клуба.
Об этом сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Петербургский клуб 20 января сообщал, что Вендел по окончании сезона отправится в «Ботафого». Однако в итоге трансфер не состоялся.
– Интерес к Венделу очень сильно возрос из разных стран, не буду их называть. Четыре клуба интересуются Венделом. Помимо нашей готовности отправить его в другое место, он должен это предложение принять. Давайте сначала завершим сезон
– Клубы из Ближнего Востока, Бразилии?
– География всемирная, – сказал Медведев.
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