  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Медведев о Кубке Гагарина: «Поздравляю «Локомотив» и всех, кто разделил горе гибели команды, память о которой будет жить, пока будут играть в хоккей!»
1

Медведев о Кубке Гагарина: «Поздравляю «Локомотив» и всех, кто разделил горе гибели команды, память о которой будет жить, пока будут играть в хоккей!»

Александр Медведев поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.

В среду «Локомотив» под руководством Игоря Никитина обыграл «Трактор» в 5-м матче финальной серии плей-офф и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).

«От всей души поздравляю «Локомотив», его болельщиков и всех, кто разделил горе гибели и утраты хоккейной команды.

Неслучайно, что ребята посвятили этот триумф, к которому дорога составила долгих 14 лет, тому «Локомотиву», память о котором будет жить, пока будут играть в хоккей!» – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев. 

Напомним, 7 сентября 2011 года под Ярославлем потерпел крушение самолет с хоккеистами «Локомотива». Погибли 37 игроков, тренеров и сотрудников клуба, а также семь членов экипажа.

«Эту победу посвящаем чемпионам наших сердец». Кубок Гагарина – на месте гибели «Локомотива»-2011 

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина! Шли к этому 17 лет

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Odds.ru
logoЛокомотив
logoАлександр Медведев
logoСКА
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Кожевников: «Локомотив» – это атомный экспресс. Никитина надо делать главным тренером сборной России»
31вчера, 14:34
200 млн рублей в год – предложение СКА для Радулова. Существенная часть – в бонусах («Бизнес Online»)
81вчера, 11:58
Шалунов о хейте из-за эпизодов с Фукале и Робинсоном: «Я в анархии хорошо выживаю. Мы играем в хоккей – силовой вид спорта»
3вчера, 11:22
Главные новости
Форвард МХК «Спартак» Рябов признан MVP плей-офф МХЛ. Он набрал 28 очков в 21 матче
2 минуты назад
Депутат Свищев: «Приглашаем Овечкина на одно из заседаний в Госдуму, обсудим его видение развития детско-юношеского хоккея»
326 минут назад
Тарасова об Овечкине: «Россия – его страна. Приятно и важно, что он прилетел. Как дочь своего великого папы рада, что Александр здесь будет делиться своим опытом»
439 минут назад
ЧМ-2025. 1/2 финала. Швеция против США, Швейцария сыграет с Данией
19542 минуты назадLive
Овечкин прилетел в Москву: «Долгие перелеты позади. Очень рад вернуться домой после напряженного сезона»
550 минут назадВидео
МХК «Спартак» победил «СКА-1946» в 7-м матче финала и выиграл Кубок Харламова во 2-й раз в истории
343сегодня, 13:19
Команды системы СКА завершили сезон без трофеев. СКА Ротенберга уступил «Динамо», «СКА-Нева» – «Химику», «СКА-1946» – «Спартаку», «СКА-Юниор» не вышел в плей-офф
50сегодня, 13:19
Илья Сафонов: «Начал читать после сезона, из последних – «Мертвые души». Чичиков понравился, просто кайф. Из помещиков Собакевич интересный, один из ярчайших»
8сегодня, 12:57
Овечкин показал свою 895-ю шайбу в НХЛ: «Вот она, драгоценная»
6сегодня, 12:49Видео
С сектора фанатов МХК «Спартак» бросили стул в игроков «СКА-1946» в 7-м матче финала Кубка Харламова
26сегодня, 12:43Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Лукьянцев провел 103-й матч в сезоне. У него 44 игры за МХК «Спартак», 32 – за «Химик» и 27 – в КХЛ
211 минут назад
Агентство Winners: «Договорились с «Автомобилистом» о поиске нового клуба для Владимира Кузнецова. Рассматриваются варианты обмена или денежной компенсации»
31 минуту назад
«Амур» договорился о продлении контракта с Мищенко на год (Metaratings)
сегодня, 11:48
Фетисов об Овечкине: «Я бы ему все награды отдал. Просто так ничего не дается, тем более за красивые глаза»
7сегодня, 09:54
Заварзин о финале МХЛ на арене с вместимостью 1538 зрителей: «Все решают деньги, концерт соберет больше. То, что болельщиков придет меньше, мало кого волнует»
1сегодня, 08:49
Дементьев о вылете Канады с ЧМ: «В матче с Данией команда вышла с большой уверенностью на лед. Сборная играла с апломбом, создавала массу моментов, которые не реализовала»
1сегодня, 08:28
Бенн после 0:3 от «Эдмонтона»: «Паники нет. Мы перегруппируемся, зарядимся энергией и подготовимся к следующему матчу»
3сегодня, 08:15
Зибанежад о Салливане в «Рейнджерс»: «Рад, что у нас будет такой тренер. Он знает, что такое успех. Я уже созвонился с ним»
4сегодня, 07:30
Макдэвид о 3:0 во 2-м матче серии с «Далласом»: «Хороший вечер для вратаря. Нападающие активно помогали обороне, все делали блоки. Это именно то, что нужно в плей-офф»
сегодня, 06:40
«Торонто» не будет назначать нового президента после ухода Шенахана. Треливинг сохранит пост генменеджера клуба, Беруби – главного тренера
сегодня, 06:25