Медведев о Кубке Гагарина: «Поздравляю «Локомотив» и всех, кто разделил горе гибели команды, память о которой будет жить, пока будут играть в хоккей!»

Александр Медведев поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.

В среду «Локомотив» под руководством Игоря Никитина обыграл «Трактор» в 5-м матче финальной серии плей-офф и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).

«От всей души поздравляю «Локомотив», его болельщиков и всех, кто разделил горе гибели и утраты хоккейной команды.

Неслучайно, что ребята посвятили этот триумф, к которому дорога составила долгих 14 лет, тому «Локомотиву », память о котором будет жить, пока будут играть в хоккей!» – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Напомним, 7 сентября 2011 года под Ярославлем потерпел крушение самолет с хоккеистами «Локомотива». Погибли 37 игроков, тренеров и сотрудников клуба, а также семь членов экипажа.

«Эту победу посвящаем чемпионам наших сердец». Кубок Гагарина – на месте гибели «Локомотива»-2011

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина! Шли к этому 17 лет