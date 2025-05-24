Александр Медведев: «Динамо» по-пацански должно отомстить «Краснодару» за прошлый сезон. Будут сражаться в любом составе»
Александр Медведев считает, что «Динамо» должно отомстить «Краснодару».
Бело-голубые сыграют против «Краснодара» в матче 30-го тура Мир РПЛ. «Быки» опережают «Зенит» на один балл в таблице чемпионата.
В прошлом сезоне «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0) в заключительном туре, хотя бело-голубым для титула было достаточно ничьей, но в итоге петербуржцы стали чемпионами.
«По-пацански «Динамо» должно отомстить «Краснодару» за утрату титула в прошлом сезоне.
Тогда «быки» лишили бело-голубых чемпионства. Уверен, что «Динамо» в любом составе будет сражаться», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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