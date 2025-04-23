Медведев и Погорелов могут покинуть «Зенит» при отсутствии титула, позиции Семака крепки (Иван Карпов)

Александр Медведев может покинуть «Зенит».

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что председатель правления клуба может оставить свой пост в том случае, если команда не защитит чемпионский титул. То же касается исполнительного директора Максима Погорелова.

Отмечается, что позиции главного тренера Сергея Семака «крепки», однако неудача в текущем сезоне может привести к смене курса и расставанию со «средними легионерами», которых постараются заместить «топовыми иностранцами и собственными воспитанниками/просто качественными россиянами».

В число футболистов, имеющих шанс вернуться в «Зенит », включают Илью Ваханию («Ростов »), Кирилла Кравцова («Сочи »), Кирилла Щетинина («Ростов»), Богдана Москвичева («Оренбург»), Данилу Прохина («Оренбург») и других.