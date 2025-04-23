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  • Медведев и Погорелов могут покинуть «Зенит» при отсутствии титула, позиции Семака крепки (Иван Карпов)
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Медведев и Погорелов могут покинуть «Зенит» при отсутствии титула, позиции Семака крепки (Иван Карпов)

Александр Медведев может покинуть «Зенит».

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что председатель правления клуба может оставить свой пост в том случае, если команда не защитит чемпионский титул. То же касается исполнительного директора Максима Погорелова.

Отмечается, что позиции главного тренера Сергея Семака «крепки», однако неудача в текущем сезоне может привести к смене курса и расставанию со «средними легионерами», которых постараются заместить «топовыми иностранцами и собственными воспитанниками/просто качественными россиянами».

В число футболистов, имеющих шанс вернуться в «Зенит», включают Илью Ваханию («Ростов»), Кирилла Кравцова («Сочи»), Кирилла Щетинина («Ростов»), Богдана Москвичева («Оренбург»), Данилу Прохина («Оренбург») и других.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoЗенит
logoСергей Семак
возможные трансферы
logoАлександр Медведев
logoДанила Прохин
logoСочи
logoПервая лига
logoРостов
logoИлья Вахания
Максим Погорелов
logoКирилл Кравцов
logoБогдан Москвичев
logoКирилл Щетинин
logoОренбург
logoпремьер-лига Россия
Иван Карпов
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