Медведев и Погорелов могут покинуть «Зенит» при отсутствии титула, позиции Семака крепки (Иван Карпов)
Александр Медведев может покинуть «Зенит».
Инсайдер Иван Карпов сообщил, что председатель правления клуба может оставить свой пост в том случае, если команда не защитит чемпионский титул. То же касается исполнительного директора Максима Погорелова.
Отмечается, что позиции главного тренера Сергея Семака «крепки», однако неудача в текущем сезоне может привести к смене курса и расставанию со «средними легионерами», которых постараются заместить «топовыми иностранцами и собственными воспитанниками/просто качественными россиянами».
В число футболистов, имеющих шанс вернуться в «Зенит», включают Илью Ваханию («Ростов»), Кирилла Кравцова («Сочи»), Кирилла Щетинина («Ростов»), Богдана Москвичева («Оренбург»), Данилу Прохина («Оренбург») и других.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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