Конте о чемпионстве: «Прийти в «Наполи» после 10-го место было сложно. Самый непредсказуемый и напряженный чемпионат»
Антонио Конте прокомментировал чемпионство с «Наполи».
«Наполи» стал первым, опередив «Интер» на одно очко.
«Скудетто – нечто фантастическое и прекрасное. Мы не хотели разочаровать всех этих людей. Необыкновенный чемпионат. Это заслуга ребят.
Это был самый непредсказуемый, сложный и напряженный чемпионат. Прийти в «Наполи» после десятого места было сложно», – сказал тренер «Наполи».
Ноттингем Форест
Будет ничья
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Николо Скиры в X
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