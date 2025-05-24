Конте о чемпионстве: «Прийти в «Наполи» после 10-го место было сложно. Самый непредсказуемый и напряженный чемпионат»

Антонио Конте прокомментировал чемпионство с «Наполи».

«Наполи » стал первым, опередив «Интер» на одно очко.

«Скудетто – нечто фантастическое и прекрасное. Мы не хотели разочаровать всех этих людей. Необыкновенный чемпионат. Это заслуга ребят.

Это был самый непредсказуемый, сложный и напряженный чемпионат. Прийти в «Наполи» после десятого места было сложно», – сказал тренер «Наполи».