Конте выиграл 9-й трофей. Тренер взял чемпионство с «Наполи», ранее он делал это с «Ювентусом», «Интером» и «Челси»
Антонио Конте выиграл девятый трофей в тренерской карьере.
55-летний специалист привел «Наполи» к победе в чемпионате Италии в этом сезоне.
Ранее Конте побеждал в национальных чемпионатах с «Ювентусом» (3 раза, 2012-2014), «Челси» (1, 2017) и «Интером» (1, 2021).
Он также дважды завоевывал Суперкубок Италии («Ювентус», 2012, 2013) и один раз – Кубок Англии («Челси», 2018).
Конте возглавил «Наполи» в июле 2024-го. Его действующее соглашение с неаполитанцами рассчитано до 30 июня 2027 года.
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Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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