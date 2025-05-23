Конте выиграл 9-й трофей. Тренер взял чемпионство с «Наполи», ранее он делал это с «Ювентусом», «Интером» и «Челси»

Антонио Конте выиграл девятый трофей в тренерской карьере.

55-летний специалист привел «Наполи » к победе в чемпионате Италии в этом сезоне.

Ранее Конте побеждал в национальных чемпионатах с «Ювентусом» (3 раза, 2012-2014), «Челси» (1, 2017) и «Интером » (1, 2021).

Он также дважды завоевывал Суперкубок Италии («Ювентус », 2012, 2013) и один раз – Кубок Англии («Челси », 2018).

Конте возглавил «Наполи» в июле 2024-го. Его действующее соглашение с неаполитанцами рассчитано до 30 июня 2027 года.

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