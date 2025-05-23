«МЮ» начал уведомлять сотрудников о сокращении – уйдут 200 человек. Настроение работников «ниже плинтуса»
Ранее стало известно, что манкунианцы намерены расстаться еще с 200 сотрудниками. Прошлым летом, во время первой волны увольнений, ушли примерно 250 человек.
The Telegraph пишет, что сегодня некоторых работников уже проинформировали о предстоящем расставании.
Сокращения пройдут в коммерческом и аналитическом департаментах, отделе скаутинга и в других структурных подразделениях. Настроение сотрудников описывается как «ниже плинтуса», и в таком состоянии они находятся почти весь сезон.
Многие злятся на руководство «МЮ». Так, появление Джима Рэтклиффа и Аврама Глейзера на экранах во время показа финала Лиги Европы было встречено свистом со стороны сотрудников, которые вместе с семьями пришли на просмотр игры в одно из складских помещений в Манчестере. The Athletic сообщает, что на этом мероприятии было около 1000 человек.