«МЮ» начал уведомлять сотрудников о сокращении – уйдут 200 человек. Настроение работников «ниже плинтуса»

«Манчестер Юнайтед» запустил новый этап сокращения рабочих мест.

Ранее стало известно, что манкунианцы намерены расстаться еще с 200 сотрудниками. Прошлым летом, во время первой волны увольнений, ушли примерно 250 человек.

The Telegraph пишет, что сегодня некоторых работников уже проинформировали о предстоящем расставании.

Сокращения пройдут в коммерческом и аналитическом департаментах, отделе скаутинга и в других структурных подразделениях. Настроение сотрудников описывается как «ниже плинтуса», и в таком состоянии они находятся почти весь сезон.

Многие злятся на руководство «МЮ ». Так, появление Джима Рэтклиффа и Аврама Глейзера на экранах во время показа финала Лиги Европы было встречено свистом со стороны сотрудников, которые вместе с семьями пришли на просмотр игры в одно из складских помещений в Манчестере. The Athletic сообщает , что на этом мероприятии было около 1000 человек.