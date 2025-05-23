Журналист Солекол о невыходе «МЮ» в еврокубки: «Это будет стоить им от 100 до 200 млн фунтов. Такой крупный клуб может заработать 80-90 млн в ЛЧ просто за участие»

«Манчестер Юнайтед» может упустить до 200 млн фунтов из-за невыхода в еврокубки.

Об этом рассказал журналист Sky Sports Каве Солекол.

Манкунианцы уступили «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы со счетом 0:1 и упустили возможность получить путевку в Лигу чемпионов. В турнирной таблице АПЛ они занимают 16-е место, набрав 39 очков после 37 туров.

– В какую сумму «Манчестер Юнайтед» обойдется непопадание в Лигу чемпионов и еврокубки вообще?

– Я бы не стал называть конкретную сумму, потому что участие в Лиге чемпионов, конечно, приносит большие деньги, но все зависит от успехов клуба в турнире. Если ты выходишь в финал и выигрываешь евро, ты можешь заработать 120, 130, 140, 150 миллионов фунтов.

Но такой крупный клуб, как «Манчестер Юнайтед», может заработать как минимум 80-90 миллионов фунтов просто за участие. Если дела пойдут хорошо, то, возможно, 100 миллионов.

Вы гарантированно проведете 8 матчей против более статусных соперников, таких, как «Реал», «Барселона», «ПСЖ», «Бавария». Так что [невыход] в ЛЧ – это серьезный удар. Если говорить о цифрах, он обойдется примерно в 100 миллионов фунтов.

Но невыход в еврокубки вообще тоже будет дорого им стоить. Потому что в этом сезоне, выйдя в финал Лиги Европы , «Манчестер Юнайтед» получил около 30 млн фунтов от УЕФА. Это призовые, деньги за участие, доля от телетрансляций. Но, в добавок к этому, они получили дополнительный доход, проводя дополнительные матчи на «Олд Траффорд».

Так что то, что произошло прошлой ночью, будет стоить «Манчестер Юнайтед», по моим оценкам, от 100 до 200 миллионов фунтов», – сказал Солекол.